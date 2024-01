Gazzetta - Il Milan si rialza subito e blinda il terzo posto: dominio rossonero contro la Roma

La sconfitta contro l'Atalanta di qualche giorno fa e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, che era uno degli obiettivi stagionali, brucia ancora, ma il Milan ha saputo rialzarsi subito in campionato, battendo ieri 3-1 a San Siro la Roma di Mourinho. La prestazione dei rossoneri è stata molto convincente e questo successo permette al Diavolo di blindare il terzo posto e il posto in Champions, con Fiorentina e Bologna che intanto hanno perso terreno.

DOMINIO ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la partita del Diavolo che ha dominato tatticamente, di testa e di gambe. Il grande protagonista del match è stato Olivier Giroud, autore di un gol e di un assist di tacco meraviglioso per il terzo gol di Theo Hernandez. Ma l'ex Chelsea non è stato l'unico rossonero che ha brillato: grande prova in mezzo al campo (e prima rete con la maglia del Milan) di Yacine Adli, Theo è stato inesauribile sulla fascia sinistra (è tornato ad essere schierato terzino), mentre Christian Pulisic è stato tra i più attivi e ha fatto venire il mal di testa ai giocatori della Roma.

NIENTE RIMONTA - Come purtroppo spesso gli accade, il Milan ha però staccato la spina per qualche minuto nella ripresa e ha permesso ai giallorossi di tornare in partita (sciocco il rigore concesso da Calabria e poi trasformato da Paredes). Per fortuna, stavolta, a differenza di quello che era successo a Napoli e Lecce per esempio, il Diavolo non si è fatto rimontare e il gol di Theo ha chiuso una partita che i rossoneri avrebbero dovuto chiudere prima. Le occasioni non sono mancate, tanto che la vittoria milanista poteva essere anche più ampia.