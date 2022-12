Gazzetta - Il Milan sulle tracce di Kadioglu: servono 12 milioni. Anche il Napoli sul turco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni è comparso un nuovo nome sulla lista dei possibili indiziati come rinforzi del futuro in casa Milan, si tratta dell'esterno turco Ferdi Kadioglu, calciatore che si sta mettendo in mostra al Fenerbahce. Il talento classe '99 potrebbe essere un rinforzo di prospettiva per il club rossonero che cerca di migliorare la sua qualità sulla destra.

L'identikit

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ferdi Kadioglu è nato nel 1999 in Olanda da padre turco e madre orange ma ha deciso di rappresentare la nazionale paterna dopo aver giocato nelle selezioni giovanili olandesi. Ed è proprio nella terra dei tulipani che Kadioglu ha mosso i suoi primi passi da calciatore nel NEC dove ha disputato l'Eredivisie e ha collezionato 70 presenze totali condite da 12 gol. Nel 2018 è stato ceduto proprio al Fenerbahce dove fino a questo momento ha messo su 120 partite e 10 gol. L'allenatore lo impiega spesso come jolly: se il suo ruolo naturale è quello dell'esterno alto, Kadioglu gioca anche da mezzala ed è stato impiegato ultimamente pure da terzino sia a destra che a sinistra. Sicuramente questa caratteristica della duttilità potrebbe essere molto apprezzata da Pioli che ha sempre dimostrato di saper lavorar bene con giocatori che gli garantiscono caratteristiche diverse.

Alternativa a Ziyech

Kadioglu è nato in Olanda e rappresenta però un'altra nazionale: proprio come Hakim Ziyech. Secondo quanto riferito dalla rosea stamattin la scelta del Milan potrebbe ricadere o sul marocchino o sul turco, sicuramente non su tutti e due. Dunque i due calciatori sono in alternativa. Ziyech, escluso al Chlesea, vuole lasciare Londra ma deve ridursi lo stipendio per approdare al Milan: è disposto a farlo? Per quanto riguarda Kadioglu, invece, il Fenerbahce ha già fissato un prezzo interessante: 12 milioni di euro. Da non sottovalutare, però, la concorrenza del Napoli che al momento di trova in ritrio in Turchia e potrebbe approfittarne per parlare con qualche intermediario della società di Istanbul. Intanto il papà di Kadioglu ha detto la sua, confermando l'interesse dei due club italiani: "Napoli e Milan ci hanno contattato e fa piacere l’interesse di grandi club. La priorità resta il Fenerbahce, mio filgio vuole vincere il campionato qui. Se però la società dovesse darci il via libera allora valuteremmo le opzioni di mercato".