Gazzetta - Il Milan vuole rimontare il Feyenoord e punta tutto su Gimenez

Il risultato dell'andata (1-0) mette oggi il Milan nella condizione di rincorrere il Feyenoord, squadra che alla vigilia di questo playoff di Champions League era data praticamente per spacciata considerate le condizioni con le quali arrivava a questo doppio scontro. Il calcio però sà sorprendere, risultando essere allo stesso tempo anche un pochino crudele, ed il Diavolo ha fatto da cavia in questo caso.

Diventerà vittima nel momento in cui il Feyenoord dovesse confermarsi e strappare il pass per gli ottavi di Champions League, passaggio del turno che fra le altre cose permetterebbe al Milan di ripagarsi un terzo dell'investimento fatto lo scorso mese per arrivare a Santiago Gimenez, il grande ex della partita.

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che, giustamente, nella partita di andata El Bebote non è riuscito ad incidere a dovere, vuoi un po' per l'emozione di essere tornato a Rotterdam dopo neanche 10 giorni, vuoi perché Beelen ed Hancko offrirono una prestazione di altissimo livello, concedendo all'attaccante messicano appena un tiro, tra l'altro ribattuto.

Il fatto che i due difensori del Feyenoord conoscano bene Gimenez non aiuta di certo la situazione, ma Conceiçao ed i tifosi del Milan sperano che il 7 rossonero possa esultare proprio come fatto sabato scorso contro il Verona o la settimana prima ad Empoli, quando siglò il gol del definitivo 2 a 0 a favore del Diavolo. Insomma, ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su Santiago Gimenez, al quale il Milan affida non solo il suo attacco, ma anche la qualificazione agli ottavi di Champions League, necessaria per evitare di rendere ancora più fallimentare questa stagione.