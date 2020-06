Gazzetta - Il piano di Ibra: portare il Milan in Europa prima dell’addio. E a Lecce vuole giocare

Eravamo rimasti allo sfogo con Gazidis, un confronto diretto che, con ogni probabilità, l’amministratore delegato milanista non si aspettava. Perlomeno non con quelle modalità. Ma Ibrahimovic aveva rimuginato a lungo e aspettava solo il momento adatto per scaricare la tensione accumulata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rapporto con il Milan non è più lo stesso di qualche mese fa ma - al di là di quella che sarà la decisione per il futuro - l’idea di Zlatan è quella di tornare in campo subito per cercare di aiutare la squadra a conquistare un posto in Europa.

L’OBIETTIVO - Ibra ha una missione ben precisa: rilanciare le sorti del "suo" Milan, costi quel che costi. E al momento, l’unica ambizione possibile è l’Europa League. Il campione svedese sognava di chiudere bene e non vede l’ora di tornare in campo, tanto che anche l’altro ieri si è allenato. Ha già sostenuto un controllo dopo l’infortunio del 25 maggio scorso e un altro è in programma per l’inizio della settimana. Come detto, Zlatan freme dalla voglia di tornare a giocare, si sente bene e non vuole perdere tempo.

RECUPERO LAMPO - Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Ibrahimovic in Italia. A fine stagione tornerà probabilmente in Svezia: l’ultima discussione con Gazidis, infatti, certifica le diversità di pensiero dei due. Sarà difficile - per non dire impossibile - trovare un accordo sul rinnovo. Ma Ibra non ci pensa. La sua volontà, in questo momento, è quella di tornare a disposizione in tempi record, magari già alla ripresa del campionato, lunedì 22 giugno, a Lecce. Al più tardi, l’attaccante vorrebbe giocare contro la Roma (il 28 giugno).