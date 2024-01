Gazzetta - Infinito Giroud: più gli anni avanzano, più lui continua a segnare

Con la rete segnata ieri sera a San Siro contro la Roma, Olivier Giroud è arrivato in doppia cifra in questo campionato e si avvicina sempre di più al record di gol in un singolo torneo di Serie A (13 reti nella scorsa stagione). Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, più gli anni avanzano e più lui continua a segnare. Il gol ai giallorossi non è stato certamente il più difficile della sua carriera, mentre sarà difficile trovare un assist più bello del colpo di tacco con cui ha mandato al tiro Theo Hernandez per il 3-1 finale.

CHE NUMERI! - Nelle sue tre stagioni al Milan, Giroud è sempre andato in doppia cifra in campionato, cosa che succedeva nella squadra rossonera da ben 13 anni: l’ultimo a riuscirci era stato Pato tra il 2008-09 e il 2010-11. Sono numeri incredibili per un giocatore che quest'anno compirà 38 anni (il 30 settembre), ma che continua a segnare e a giocare come un giovanotto. Il suo contratto scadrà a giugno e del futuro ne parlerà con il club di via Aldo Rossi solo più avanti, anche perchè ora il suo unico pensiero è il presente.

OLI CI CREDE ANCORA - Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan è tornato a correre in campionato. Il primo posto è lontano 9 punti, ma Giroud non ha ancora abbandonato il sogno scudetto anche se Inter e Juventus corrono forte in classifica: "Il distacco dall’Inter? Dobbiamo concentrarci solo su di noi, pensando ad una partita alla volta. Chi va piano va sano e va lontano... Poi speriamo che quelle davanti sbaglino. È solo la prima partita del girone di ritorno... Non molliamo mai" le parole del francese dopo la gara contro la Roma.