Gazzetta - Intesa verbale tra Leao e il Milan: si lavora per sciogliere il nodo Sporting

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La telenovela legata al rinnovo di Rafael Leao continua, con il contratto del talento portoghese con il Milan che scadrà nel 2024 e con il club rossonero che sta tentando da diversi mesi di trovare una quadra, ostacolata dalla multa che il giocatore e il Lille devono pagare allo Sporting Lisbona per vicende contrattuali passate. Secondo la Gazzetta dello Sport questa mattina, però, la trattativa sarebbe vicina alla chiusura con Milan e Rafa che avrebbero trovato un accordo verbale.

C'è intesa

Secondo quanto scrive la rosea, negli ultimi giorni i discorsi in merito al prolungamento di Leao sono arrivati a uno stadio mai raggiunto prima dnei mesi precedenti, tanto che giovedì notte, addirittura, si era arrivata quasi alla fumata bianca. Il suggello definitivo poi non c'è stato ma la Gazzetta assicura che l'intesa verbale tra Leao e il Milan sia ormai raggiunta. Rimane ancora da sciogliere il famoso nodo della multa da pagare allo Sporting. L'accordo tra le parti, però, sarebbe stato raggiunto, anche grazie alla disponibilità del giocatore e della sua famiglia e della dirigenza rossonera. Il Milan è pronto a offrire un rinnovo quinquennale dal valore di 7 milioni a stagione più bonus a cui ne vanno aggiunti 2 alla firma. Un bel salto rispetto al milione e mezzo percepito fino a oggi da Rafa. Inoltre, per il giocatore vale ancora il Decreto Crescita che permette al Milan di avere a che fare con un contratto meno pesante, perchè con meno tasse a gravare sul conto totale: se si spalma di 9 lordi su 5 anni di contratto si arriva a una spesa di poco inferiore ai 50 milioni di euro.

Ombra Sporting

Tutto molto bello ma l'ostacolo più grande rimane sempre lì: la multa da pagare allo Sporting Lisbona, da parte di Leao in compartecipazione con l'altra sua ex squadra il Lille. Attualmente il valore del risarcimento si attesta sui 16.5 milioni di euro ma il club portoghese, recentemente, ha fatto appello alla Uefa per avere il bottino grosso, 45 milioni, ovvero il valore della clausola di Leao nei giorni in cui militava nei biancoverdi di Lisbona. Il Milan, è giusto specificarlo ancora una volta, non c'entra nulla con la faccenda e può farci poco. La Gazzetta oggi però riporta come il trangolo Sporting-Leao-Lille (con i rossoneri osservatori di lusso) starebbe cercando una soluzione che accontenti tutti e che possa, indirettamente, sbloccare anche l'accordo tra il talento rossonero e il Milan. La rosea sottolinea come gli imprevisti possano essere sempre dietro l'angolo, specialmente in una questione delicata come questa, ma allo stesso tempo dichiara che dalle parti di Casa Milan filtra grande ottimismo.