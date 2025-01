Gazzetta - It's Walker time! Primo rinforzo per il Milan, ecco il difensore del City

Il Milan è prossimo a mettere a segno il primo colpo del suo calciomercato invernale. Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dopo la partita di oggi contro la Juventus, dove sono concentrate tuttw le attenzioni delle parti, la trattativa per l'arrivo a Milano di Kyle Walker potrà entrare nella fase conclusiva.

Cresciuto nelle giovanili dello Sheffield United, passato per l'Aston Villa ed esordito in Premier League con la maglia del Tottenham, dal 2017 è un giocatore imprescindibile del Manchester City di Pep Guardiola, con il quale ha totalizzato 319, 6 gol e ben 18 trofei, tra cui quello più prestigioso, la Champions League del 2023 vinta ad Istanbul contro l'Inter, che un pensierino su Walker in questo calciomercato invernale lo aveva fatto.

VOGLIA DI MILAN! - Un'inglese esclude l'altro, ricordiamolo. Quindi difatti l'arrivo al Milan di Walker raffredda una volta e per tutte la strada che portava a Marcus Rashford. Scrive però questa mattina La Gazzetta dello Sport che questo "derby di mercato" è stato vinto dal difensore del Manchester City anche per volere di Sergio Conceiçao, che tra difesa ed attacco ha ritenuto più opportuno rinforzarsi dietro, invogliato anche dall'immediato sì del calciatore, che è arrivato a mettere da parte altre offerte importanti pur di vestire rossonero.

I DETTAGLI DELL'AFFARE WALKER - Giocatore duttile e leader all'interno dello spogliatoio, Kyle Walker si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Addirittura La Gazzetta dello Sport parla di scambio di documenti imminenti, oltre dei dettagli dell'operazione. Il terzino inglese dovrebbe trasferirsi in rossonero con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, invece, il City garantisce a Walker sei milioni di euro a stagione da qui al 2026, cifra che il Milan potrebbe offrirgli invece fino al 2027, spalmando dunque la cifra in più anni di accordo.