Gazzetta - Joorabchian sarà a Milano, Zirkzee vuole il Milan. Bisogna attendere luglio

Questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport si leggono nuovi aggiornamenti sulla situazione legata a Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna che fa gola al Milan che lo ha inserito in cima alla lista dei candidati per l'attacco e che ha già anche strappato il sì del giocatore, disposto a trasferirsi in rossonero per il prossimo step della sua crescita. Tutti i tasselli sono al loro posto, scrive la rosea, ne manca solamente uno.

Quadro (in)completo

Se la trattativa Milan-Zirkzee fosse un mosaico e lo si guardasse da lontano, tutto sembrerebbe proporzionato e in armonia, completo. Avvicinandosi però ci si accorgerebbe della mancanza fondamentale di un pezzetto. Come scrive la rosea stamattina quasi tutto è al suo posto. Per prima cosa c'è la volontà del club che ha da tempo messo al primo posto del suo gradimento il centravanti olandese. Da qui ne consegue che il Milan abbia deciso di investire i 40 milioni previsti dalla clausola. Una decisione contro la quale, tra l'altro, il Bologna può fare ben poco: l'indennizzo potrà essere pagato a partire dal 1° luglio e fino al 15 agosto. L'obiettivo del club rossonero è quello di poter ufficializzare il trasferimento il prima possibile all'inizio del prossimo mese. In tutto questo lo stesso Zirkzee è deciso sul Milan: vuole rimanere in Italia e il Diavolo è la squadra che lo ha cercato con maggior insistenza nell'ultimo mese. Anche lo stipendio non sarebbe un problema: ci sarebbe già un accordo sui 4-5 milioni di euro con il calciatore. E allora cosa manca? Tutto sembra al suo posto... Si aspetta l'accordo con l'agente Kia Joorabchian che parte da una richiesta di 15 milioni sulle commissioni. Non un dettaglio di poco conto.

Kia a Milano, si tratta

Gli sforzi interi della dirigenza rossonera negli ultimi giorni si stanno concentrando interamente sulle trattative con l'agente per ridurre il gap tra domanda e offerta. Questo è il campo dove agisce l'amministratore delegato Giorgio Furlani che sta personalmente trattando con il procuratore di Zirkzee. La novità è che Kia Joorabchian nelle prossime ore sarà a Milano, un'occasione importante di incontro con la dirigenza rossonera per trovare un accordo sulle commissioni. La richiesta è di 15 milioni, cifra che porterebbe il costo totale dell'operazione a toccare i 55 milioni: una somma che il Diavolo vorrebbe e crede di poter abbassare con la giusta diplomazia. Tempo ce n'è anche perché la clausola sarà attivabile solo dal 1° luglio quindi in ogni caso il Milan dovrà aspettare. Non si dovrà, però, sedersi sugli allori: c'è margine e c'è un grande vantaggio ma bisogna evitare che dalla Premier League, club come Arsenal o Manchester United, possano pensare di poter scavalcare il Milan. In questo senso, un po' egoisticamente, gioca a favore dei rossoneri la non convocazione di Zirkzee agli Europei: un'occasione in meno per mettersi in vetrina.