Gazzetta - Jovic ancora in gol: segna una rete ogni 103'. Prenota un posto con il Napoli e vuole il rinnovo con il Milan

Jovic ancora in gol: segna una rete ogni 103'. Prenota un posto con il Napoli e vuole il rinnovo con il Milan

Dentro all'80' e in gol all'81': ieri sera è bastato un minuto a Luka Jovic per segnare il gol vittoria del Milan sul campo del Frosinone. Per i rossoneri non è stata una partita semplice, ma ancora una volta sono stati decisivi i cambi di Stefano Pioli che hanno svoltato il match, un po' come era successo per esempio anche a Udine due settimane fa.

CHE NUMERI LUKA! - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la stagione di Luka Jovic, che si è sbloccato a dicembre e da lì non si è più fermato: 5 gol in campionato e due in Coppa Italia. Ma c'è un dato ancora più impressionante: il serbo segna infatti una rete ogni 103', quasi una a partita. E' l'attaccante del Milan con la media migliorare visto che Giroud va in gol ogni 170', Okafor ogni 119', Pulisic ogni 300' e Leao ogni 342'. I migliori al mondo non sono così lontani da Jovic: Mbappé segna ogni 83 minuti, Haaland e Lautaro ogni 99', mentre Lewandowski va in rete una volta ogni 169 minuti.

TITOLARITÀ E RINNOVO - "Sono felice perché posso aiutare la squadra. Lavoro sempre per farmi trovare pronto, questo 2024 è iniziato alla grande, sono fiero della vittoria, siamo forti. Il Napoli? Sarà una partita difficile ma siamo pronti perché siamo una grande famiglia" sono state le parole nel post-partita che punta ora ad una maglia da titolare contro il Napoli anche se non sarà facile togliere il posto ad Olivier Giroud. Con questo rendimento e con questi numeri, Luka si sta anche guadagnando la conferma e il rinnovo con il Milan, uno scenario che nessuno poteva immaginare fino a qualche settimana fa.