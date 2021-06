Gazzetta - Kessie-Milan, scatta l'operazione rinnovo: trattativa in corso, ci sono le basi per il sì

Un matrimonio che s’ha da fare. Sarebbe il "secondo" per Kessie, che nei giorni scorsi ha sposato l’amata Joelle. No, stavolta non ci sono di mezzo feste e invitati. Basta una firma, al massimo una stretta di mano. Anche un abbraccio, perché no! Una cosa è certa: al Milan basterebbe un semplice ma determinante sì. Perché Franck è un tassello fondamentale della squadra di Pioli, e il club ha fretta di... convolare a nozze.

RINNOVO IMMEDIATO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan si augura di celebrare il prima possibile il prolungamento del contratto di Kessie, in modo da rendere sempre più stabile la sua storia rossonera. Il forte centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e i vertici rossoneri non vogliono correre rischi. Un altro caso Donnarumma (o Calhanoglu), infatti, sarebbe difficile da digerire. Stavolta ci sono tutte le basi per una lunga vita sportiva insieme: Maldini e Massara sono pronti a mettere nero su bianco.

RICHIESTA E OFFERTA - Il Milan vuole riconoscere al giocatore un ingaggio da top player, in linea con il suo prezioso contributo in campo. Attualmente Franck guadagna 2 milioni e duecentomila euro all’anno, la società è pronta a raddoppiare la cifra (4 milioni netti) per le prossime quattro stagioni. La richiesta dell’ivoriano è di 6 milioni, l’intesa può essere raggiunta lavorando sui bonus. Il tavolo è aperto: il dialogo è destinato a riprendere a breve.