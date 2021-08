Gazzetta - Kessie vuole un ingaggio alla Ibra: la trattativa si complica un po', ma a Casa Milan c'è fiducia

La strada che porta al rinnovo di Kessie si è complicata un po’, ma c’è un fattore - determinante - che lascia ben sperare: il Milan e Franck vogliono andare avanti insieme e prolungare il contratto. Tuttavia, l’asticella si sta alzando e non si preannuncia una trattativa semplice.

ALLA IBRA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, nell’ultimo faccia a faccia, la proposta del Milan era strutturata su una base di 6 milioni di euro, con l’inserimento di alcuni bonus per alzare ulteriormente l’ingaggio di Kessie. La richiesta della controparte, però, è salita fino a 7 milioni netti, che potrebbero diventare 8,5 proprio grazie ai bonus. Insomma, uno stipendio alla Ibrahimovic (se non alla Donnarumma) troppo alta per la linea del club rossonero.

FIDUCIA - Il dialogo tra le parti prosegue. Sullo sfondo va registrato l’interesse del Liverpool e del Tottenham, ma da Casa Milan arrivano spifferi di fiducia: i vertici milanisti considerano Kessie una colonna della squadra e Franck ricambia l’affetto. Il presidente vuole restare, ma bisogna trovare un compromesso.