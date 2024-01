Gazzetta - L'ombra di Conte su Pioli: decisione in primavera. I tifosi sono già schierati

E' passato un anno, ma la filastrocca è molto simile: Milan fuori virtualmente dalla lotta scudetto e già fuori dalla Coppa Italia. Nella passata stagione la cavalcata in Champions per diverse settimane oscurò il problema, prima della bastota nel derby, e quest'anno ci si aggrappa all'Europa League come ultima speranza. Il succo è che a metà gennaio, questo Milan si dovrà giocare il posto Champions e poco altro.

Pioli sarà addio?

Chiaramente con i risultati altalenanti di questa prima metà di stagione che si stanno confermando anche nel nuovo anno, l'addio di Stefano Pioli a fine stagione sembra più probabile, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. La sensazione è che fino al termine dell'anno il Milan tirerà avanti e il tecnico si metterà al lavoro per cercare soprattutto di ottenere una qualificazione in Champions tranquilla: non ci sono molte altre alternative. Ora il futuro di Pioli non si può decidere: è troppo presto e c'è ancora tanto in ballo, è possibile che in Primavera ci possano essere decisioni più drastiche, quando le acque si saranno calmate. All'allenatore, a cui si riconoscono grandi traguardi raggiunti nelle scorse stagioni e la valorizzazione di molti dei giocatori più forti in rosa, si imputano i tanti punti di distacco dalla vetta in campionato, per il secondo anno consecutivo, la situazione infortuni e anche la gestione dei derby, in cui il Milan nel 2023 è stato sempre battuto.

L'ombra di Conte

Sulla panchina di Pioli incombe l'ombra ingombrante di Antonio Conte. Tra i profili a piede libero, anche per la prossima estate, quello del tecnico pugliese è sicuramente uno dei più appetibili e validi. Se con Pioli ci si è spesso ritrovati in una situazione di limbo tra grandi accelerate e brusche frenate, con Conte ci si aspetta una grande partenza in quarta e tanta costanza. Ci si aspetta un Milan sempre all'erta e soprattutto competitivo fino alla fine. O almeno se lo aspettano i tifosi che per la maggior parte sembrano già inclini a promuovere la scelta di Conte. Il club è più cauto: Pioli ha il merito di non essere mai andato sopra le righe, mentre Conte è un tecnico molto esigente, anche con le richieste per la società. Allo stesso tempo però si ha la sensazione che un mister della sua esperienza e con il suo palmares, potrebbe far fare un definitivo salto di qualità a questo Milan. Con buona pace del suo passato bianconero e nerazzurro.