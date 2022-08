Gazzetta - La carica dei 2000: Tonali e De Ketelaere pronti a prendersi il Milan

MilanNews.it

C'è chi già il Milan se l'è preso l'anno scorso e quest'anno vuole confermarsi, c'è chi invece è appena arrivato e vuole dimostrare di poter stare tra i Campioni d'Italia. Parliamo di Sandro Tonali e Charles De Ketelaere, che la Gazzetta dello Sport di questa mattina ha definito "assi da scudetto" per il Milan di Pioli. I rossoneri ripartono dai giovani e questa volta dai 2000: non solo Sandro e Charles ma anche Kalulu e Adli.

Obiettivo bandiera

Come riporta questa mattina la rosea, il Milan è pronto a fare affidamento sul suo numero 8 e sta pensando a una proposta di adeguamento dell'attuale contratto per suggellare questa intenzione. Tonali ha un contratto che scade nel 2026, i rossoneri gliene proporrebbero uno fino al 2027 con un rialzo sullo stipendio sui livelli di quelli proposti a Theo e Tomori. Sandro non è stato della partita contro l'Udinese per colpa di un fastidio muscolare rimediato nell'ultima amichevole con il Vicenza ma ieri si è allenato con il gruppo e viaggia spedito per il recupero contro l'Atalanta. Tonali è una certezza di questo Milan soprattutto dopo che il centrocampo rossonero è rimasto orfano di Kessie: il bresciano non sarà il nuovo presidente, vuole essere una nuova bandiera.

Obiettivo stupire

Qualche metro più avanti a Tonali agirà De Ketelaere che, nei suoi primi minuti sul prato di San Siro, ha già dato sfoggio di quella che è solo una piccola percentuale della sua qualità. I tifosi lo hanno accolto con grande calore e il belga, su stessa ammissione di Stefano Pioli, è arrivato a Milanello con voglia di mettersi all'opera e grande curiosità. Al momento Charles si gode la sua nuova vita milanese e lavora per ambientarsi al più presto in città ma soprattutto all'interno degli schemi della sua nuova squadra, pronto per contribuire a far grande ancora una volta il Milan.