Gazzetta - La mission di Pioli: armare l’attacco e proteggere la difesa attraverso il gioco e con mentalità

Dopo giorni di allenamento e pensieri più o meno positivi, domani comincia ufficialmente l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Sarà il Lecce a "bagnare" l’esordio del nuovo tecnico rossonero, che ovviamente si aspetta di partire una vittoria, che sarebbe a dir poco vitale. Per mille motivi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, steccare al debutto darebbe l’idea di un ribaltone inutile e deprimerebbe ulteriormente l’ambiente.

ATTACCO E DIFESA - A proposito di ambiente, mister Pioli, accolto con una certezza negatività dal popolo milanista (l’hashtag #PioliOut ha spopolato per giorni sui social), chiede solo di evitare la sfiducia preventiva. Domani sera a San Siro si presenteranno in circa cinquantamila, quindi lo stadio spingerà. Ma il clima, ovviamente, sarà determinato dallo spettacolo che saprà mettere in scena la squadra. Servono gol, e Piatek è l’uomo che più di tutti va restituito alla sua missione. Di pari passo va la tenuta difensiva, letteralmente crollata nelle ultime uscite (otto gol incassati in quattro partite).

MENTALITA’ - Per armare l’attacco e proteggere la difesa, il filo rosso è rappresentato dal gioco. Occorre riaccendere la fantasia di Suso e Paquetà, e magari dare modo a Biglia di creare qualcosa in più rispetto al semplice compitino. Tra gli obiettivi di Pioli, inoltre, c’è anche quello di ridare una mentalità adeguata a un gruppo smarrito e impaurito. Perché è da lì, prima ancora degli schemi, che parte tutto.