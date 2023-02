Gazzetta - Le aspettative hanno fermato De Ketelaere. Ora anche il cambio di modulo...

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Charles De Ketelaere si è presentato a Milano, sponda rossonera, come l'acquisto dell'estate: pagato 30 milioni, il belga è arrivato come il trequartista di talento e prospettiva che potesse permettere un salto di qualità alla rosa. A distanza di sei mesi quell'entusiasmo non c'è più: le aspettative hanno ridotto De Ketelaere a numeri inimmaginabili e anche il cambio di modulo sembra tagliarlo fuori dai piani di Pioli.

Numeri

La Gazzetta dello Sport, per descrivere la parabola discendente di De Ketelaere in questa prima stagione al Milan, si è servita questa mattina dei tre derby giocati in questa stagione. Nel primo di settembre, quando il belga aveva fatto intravedere lampi delle sue qualità a inizio anno, ha giocato titolare e bene contribuendo al 3-2 finale. In Supercoppa, invece, l'ingresso è arrivato a gara in corso con la partita già praticamente compromessa e ancora peggio è andata domenica nel derby di campionato dove non ha avuto neanche l'opportunità di scendere in campo. Una stagione che era iniziata con dei segnali promettenti: buone prestazioni e un assist alla terza di campionato contro il Bologna. Quel passaggio a Leao, però, rimane l'unica statistica messa a referto da Charles con la maglia rossonera: non ne sono arrivati altri e sopratutto ancora non sono arrivati gol, che era quello che la società si aspettava maggiormente quando lo ha ingaggiato. Non si può dopo sei mesi già mettere la pietra tombale sulla carriera di un ragazzo di 22 anni ma è chiaro che c'è un disperato bisogno di segnali.

Modulo

L'opportunità forse ce l'avrà in questa seconda parte di stagione in cui il Milan si ritrova a rincorrere in maniera del tutto inaspettata e potrebbe giocare con meno pressioni. L'unica questione è capire come e dove giocherà. Stefano Pioli ha ormai deciso di passare alla difesa a 3 per garantire maggiore compattezza difensiva e questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla fase offensiva del Milan che, a partire dal derby, è stata praticamente inesistente. De Ketelaere, come detto, non ha trovato posto nel 3-5-2 disegnato dal suo allenatore per la partita contro l'Inter, perchè è oggettivamente uno schieramento che non si sposa con le sue caratteristiche. Ci sarà dunque da capire se Pioli vorrà continuare così o disegnare un modulo che abbia un pochino più di spregiudicatezza davanti, come il 3-4-1-2: l'inserimento di un trequartista potrebbe ridare un'opportunità a De Ketelaere. Sennò la panchina potrebbe un pochino più che una semplice meta di passaggio.