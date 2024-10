Gazzetta - Leao, che mal di Milan! E il club chiama in aiuto Fonseca per sostenerlo

Che Rafael Leao non stia vivendo uno dei suoi migliori momenti da quando veste la maglia del Milan è fuori discussione, anche perché in queste settimane la formazione rossonera ha dimostrato di saper essere vincente anche senza il suo numero 10, cosa che fino a neanche 6 mesi fa sembrava essere impensabile.

Immagine emblematica, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, quanto successo l'altra sera in occasione di Milan-Brugge. Nel mentre si avviava verso la panchina rossonera, perché sostituto, Rafael Leao ha assistito da dietro la porta di Mignolet al gol del vantaggio di Tijjani Reijnders, propiziato dall'amico Noah Okafor, che in 20 secondi è riuscito ad essere più incisivo di quanto è stato lui nell'arco di tutta l'ora di gioco. Sconsolato, il portoghese si è limitato ad alzare le braccia al cielo in segno di esultanza, ma nulla di più, proseguendo la sua camminata verso la panchina dove poi si è seduto con un'espressione tutt'altro che rilassata.

Non solo, Leao non ha neanche partecipato alla festa della squadra nel post partita, lasciando per primo San Siro a testa bassa e con delle rivedibili ciabatte nere al piede, un po' come il suo umore. Sì, perché Rafael Leao in questo momento è giù di morale, complice anche un rendimento che vorrebbe lui stesso migliorare.

Il Milan però non ha fretta scrive questa mattina la rosea. È disposto ad aspettarlo il tempo necessario, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi sono sicuri che non possa esistere un Diavolo vincente senza il suo numero 10, che non a caso è il giocatore più pagato dell'intera rosa. A confermarlo lo stesso Giorgio Furlani, che ieri ne ha parlato anche con l'entourage del ragazzo.

Nel frattempo il club avrebbe chiamato in soccorso Paulo Fonseca, che adesso si aspetta che Leao metta in pratica il proposito di riprendersi il Milan già dai prossimi allenamenti a Milanello. Il portoghese dovrà dunque metterci del suo, anche perché i buoni spunti contro il Brugge risultano essere nulli se manca precisione, maggiore concentrazione, ed un'applicazione e spirito diversi.