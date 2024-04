Gazzetta - Leao-Giroud, l’intesa è al massimo. Rafa ha svoltato da gennaio, Oli vuole salutare con un trofeo

In questo finale di stagione, nel quale c'è un secondo posto in campionato da conquistare e un trofeo come l'Europa League da provare ad alzare, il Milan si affiderà ancora una volta a Rafael Leao e Olivier Giroud, proprio com'era successo anche nell'anno dello scudetto quando insieme hanno messo il turbo al Diavolo in questo periodo dell'anno. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'intesa tra i due è al massimo.

SUPER LEAO NEL 2024 - Dopo una prima parte di stagione con qualche alto e basso di troppo, il portoghese ha svoltato da gennaio in poi, prendendo parte a 14 gol (6 gol e 8 assist). In Italia nessuno ha fatto meglio di lui. Leao è in grandissima forma, come ha spiegato anche Stefano Pioli qualche giorno fa: "Arriviamo al momento più importante con Leao in condizioni eccellenti". Questo finale di stagione potrebbe consacrare il miglior Leao di sempre.

UN TROFEO PRIMA DI SALUTARE - Se il futuro di Rafa sarà ancora al Milan, quello di Giroud sarà lontano dal Diavolo visto che ha già una squadra che lo aspetta negli USA (il Los Angeles FC). Dopo la vittoria contro il Lecce, il francese ha dichiarato di non pensare al futuro, che nulla è ancora fatto e che il suo unico pensiero è finire al meglio al stagione con il Milan. Salutare con un trofeo (l'Europa League) sarebbe certamente il modo migliore per dire addio al club rossonero.