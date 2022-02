Gazzetta - Leao-Giroud, la coppia più bella: assist e gol, l'attacco del Milan ha due nuovi padroni

Che coppia, che intesa. Forse nessuno a inizio stagione si aspettava l’exploit del tandem Leao-Giroud, invece - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - i nuovi padroni dell’attacco rossonero, orfano al momento di Ibrahimovic, sono proprio loro. La mente e il braccio: uno inventa (ma segna pure!), l’altro esegue. E il Milan vola in semifinale di Coppa Italia, dopo aver riaperto il discorso Scudetto grazie a una doppietta proprio di Olivier.

Ritmi altissimi in zona gol

Dieci reti per Giroud, nove per Leao: in una notte, quella di ieri con la Lazio, re Zlatan - fermo a quota otto - è stato spodestato dal trono di cannoniere del Milan. Tra i due sembra esserci un feeling particolare, un po’ come quello che lega Olivier a San Siro. Il bomber francese, infatti, dal debutto con doppio gol nella prima giornata di campionato contro il Cagliari, ha continuato a segnare ogni volta che Pioli lo ha schierato titolare in casa. E nell’ultimo periodo il suo ritmo è cresciuto fino a raggiungere livelli impressionanti: tra Inter e Lazio ha firmato quattro gol in quattro giorni. Tanta roba!

Un Rafael mai così decisivo

E che dire di Leao. I suoi strappi hanno spaccato in due anche la difesa della Lazio, ma ai ricami da funambolo - osserva giustamente la Gazzetta - adesso il portoghese sa abbinare quella sostanza che al Milan si aspettavano di veder sbocciare fin dal suo acquisto. Insomma, un Leao mai visto prima. Pioli se lo gode, così come Giroud, che già domenica si aspetta nuovi regali sotto porta.