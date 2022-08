Gazzetta - Leao, il Chelsea può permetterselo ma il Milan lo vuole tenere e rinnovare

MilanNews.it

Negli ultimi giorni si è scaldato all'improvviso il tema Rafael Leao. Il calciatore portoghese, secondo alcune indiscrezioni arrivate direttamente dall'Inghilterra, sarebbe sulla lista degli obiettivi del Chelsea, squadra che quando parla di mercato non si tira certo indietro. Offerte ufficiali non ce ne sono ma potrebbero arrivare, quel che è certo è che il Milan non vuole privarsi del suo talento e, anzi, lo vorrebbe rinnovare.

I giochi di Mendes

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Milan e Chelsea non si sono mai realmente parlati in questi giorni per Leao. L'interessamento ci sta, soprattutto per un calciatore che arriva da una stagione come quella giocata l'anno scorso dal 17 rossonero. Non il club londinese quindi ma l'agente del calciatore Jorge Mendes si sarebbe fatto sentire in via Aldo Rossi preannunciando che sarebbe potuta arrivare un'offerta che, oggi, non è pervenuta. I tempi stringono e più passano le ore più le probabilità che il Milan venda uno dei suoi calciatori migliori, a pochi giorni dalla fine del mercato con scarse possibilità di sostituirlo adeguamente, scendono. I rossoneri si siederebbero al tavolo con i Blues solo in caso di offerte irrinunciabili a cifre vicine a quelle della clausola di 150 milioni (quest'anno non più esercitabile), cosa che non farebbe che aumentare i tempi dal momento che trasferimenti internazionali a queste cifre non si chiudono certo in poche ore. Dunque c'è la possibilità ma al momento sembra molto remota.

Voglia di rinnovo

In aggiunta, lato Milan, c'è la volontà di fare il tutto per tutto per andare a rinnovare Leao. Il contratto del portoghese, come è noto, scade nel 2024 e ancora non si è entrati nel vivo delle trattative anche perchè vi sono parecchie variabili. Il 17 è assistito da due agenti, Mendes e un avvocato francese vicino al papà. In più c'è il risarcimento di 16.5 milioni da corrispondere allo Sporting Lisbona. Il club rossonero dal canto suo, per entrare nel vivo nei discorsi del prolungamento di Leao, aspetta che si concretizzi il closing e quindi il passaggio di proprietà in mano a Cardinale: questa potrebbe essere la svolta giusta. Chiaramente Rafa chiede un prolungamento ma soprattutto un aumento, specialmente dal momento che percepisce 1.5 milione. Il giocatore sembra stare bene a Milan e a Milanello con i suoi compagni e la ha pure dichiarato. Solo il tempo ci dirà se l'autunno porterà buone nuove.