Gazzetta - Leao tra campo e mercato: servono più gol in trasferta, aumenta la fiducia per il rinnovo

La rincorsa scudetto del Milan ripartirà domani alle 12.30 da Salerno e a guidare il Diavolo nel primo match ufficiale del 2023 contro la Salernitana ci sarà ancora una volta Rafael Leao. Il portoghese è ormai diventato il grande trascinatore dei rossoneri e serviranno anche i suoi gol per provare a rimontare il Napoli: in particolare, il giovane attaccante milanista dovrà migliorare il suo rendimento realizzativo in Serie A in trasferta dove nel 2022 ha segnato una sola volta (lo scorso ottobre in casa dell'Empoli).

BOTTINO POVERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per uno come lui è un bottino troppo povero. Il suo percorso di crescita passa anche dal migliorare questo aspetto, così da farlo diventare ancora di più un cannoniere vero. Leao deve diventare un attaccante totale, solo dopo questo ulteriore passo in avanti potrà fare il definitivo salto di qualità. A Salerno, il Milan si presenta con una certa emergenza in attacco visto che mancheranno Ibrahimovic, Origi e Rebic e quindi servirà anche un Rafa in versione goleador.

RINNOVO VICINO? - Intanto, fuori dal campo, continua la telenovela sul suo rinnovo, anche se negli ultimi giorni sembra essere aumentata la fiducia di arrivare presto alla fumata bianca. I contatti tra le parti sono positive e il portoghese sta seriamente pensando di accettare la proposta da 6,5 milioni di euro del club di via Aldo Rossi. In attesa della firma, c'è però da pensare al campo e alla trasferta di Salerno in cui Leao deve lasciare subito il segno.