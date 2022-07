Gazzetta - Maldini e Massara hanno scelto: De Ketelaere è l'uomo giusto. Rossoneri pronti a chiudere

MilanNews.it

Nella sconfitta di ieri contro gli ungheresi dello ZTE sono uscite le lacune sulla trequarti rossonera: Brahim Diaz continua ad andare sulla stessa onda della passata stagione, mentre Messias e Rebic sono stati meno lucidi rispetto alla vittoria di Colonia. Adlì, invece, mette in luce diverse giocate e offre l'assist per il gol di Krunic. Ma il problema sulla trequarti sussiste e il nome di Charles De Ketelaere potrebbe portare più qualità.

L'uomo giusto

Per Maldini e Massara, scrive la Gazzetta dello Sport, De Ketelaere è l'uomo giusto, grazie anche alla caratteristiche tecniche e fisiche sopra la media. Oltre al gol, che non gli è mai mancato, il belga è anche un ottimo assist-man e sa legare bene il gioco tra centrocampo e attacco. Un altro aspetto da non sottovalutare è l'aiuto in fase difensiva, uno degli aspetti più richiesti da Mister Pioli.



La trattativa

Il Milan ha deciso che tra domani e dopodomani deve chiudere l'affare De Ketelaere, oppure i rossoneri terminano la trattativa con il Bruges e passano al piano B: Hakim Ziyech. Nelle ultime ore, scrive la Gazzetta dello Sport, secondo alcune voci in Belgio, il Bruges avrebbe aperto ad uno sconto per il giocatore, venendo incontro all'offerta del Milan di 30 milioni più 2 di bonus.