Gazzetta - Mercato Milan, rossoneri sugli olandesi Groeneveld e Bergwijn. Il Sassuolo non vuole cedere Sensi a gennaio. E Tonali...

Il mercato di gennaio del Milan non si fermerà a Krzysztof Piatek, attaccante polacco del Genoa che andrà a sostituire Gonzalo Higuain, il quale si trasferirà invece al Chelsea: i rossoneri sono infatti sempre al centro degli affari e sono alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Rino Gattuso. Il club di via Aldo Rossi è attento soprattutto a due giocatori olandesi che piacciono parecchio al Diavolo, cioè Groeneveld del Bruges e Bergwin del PSV.

OBIETTIVI OLANDESI - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega che sono loro i due obiettivi dei rossoneri in questi ultimi giorni di mercato invernale. Ma il Milan è vigile anche per il centrocampo, dove non molla la presa per Stefano Sensi, anche se difficilmente questo affare potrà andare in porto in questo mese di gennaio: il Sassuolo non vuole infatti cederlo adesso e quindi ogni discorso sarà rinviato alla prossima estate.

TONALI E GATTUSO - A centrocampo, il club milanista tiene d'occhio anche un altro giovane talento italiano, cioè Sandro Tonali del Brescia, il quale ieri ha espresso tutta la sua simpatia per il Milan e soprattutto per Rino Gattuso: "Da piccolo tifavo Milan e in campo mi ispiravo a Gattuso per la grinta e la cattiveria che metteva in campo. Era uno che dava sempre tutto, vorrei farlo anche io. Se mi piacerebbe essere allenato da Gattuso? Certamente sì. Mi piacerebbe essere allenato da lui. Sarebbe bello". Parole che fanno drizzare le antenne sulle possibilità della società rossonera, ma anche il Brescia, come il Sassuolo, ritiene il suo giovane talento incedibile in questa finestra di mercato.