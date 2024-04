Gazzetta - Mercato, organizzazione della società, allenatore, stadio e seconda squadra: Cardinale, è tempo di scelte

Siamo arrivati al momento clou della stagione, ma il prossimo mese e mezzo sarà importante anche per il futuro del Milan fuori dal campo. E in particolare Gerry Cardinale dovrà fare scelte importanti su diversi temi come mercato, organizzazione della società, allenatore, stadio e seconda squadra. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza nel dettaglio la situazione in casa rossonera.

IL MERCATO ESTIVO - Il tema che appassiona di più i tifosi è ovviamente la campagna acquisti estiva. Non è un mistero che il Diavolo sia alla ricerca di un nuovo numero 9 vista la partenza di Giroud e la voglia di ringiovanire il reparto. Cardinale dovrà decidere prima di tutto quanti soldi mettere a disposizione per il mercato e in particolare per il centravanti: per meno di 50-60 milioni non si prende nessun top. Il primo nome della lista è sempre quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Il numero uno di RedBird dovrà poi valutare anche eventuali offerte che arriveranno per i top player del Milan e decidere se qualcuna di loro è davvero irrinunciabile.

ORGANIGRAMMA E STADIO - Nelle prossime settimane, dovrà essere presa anche una decisione definitiva sulla panchina, con Stefano Pioli che sembra essere ora un po' più saldo al suo posto. Potrebbero esserci poi novità nell'organigramma societario: l’ipotesi che Damien Comolli, oggi presidente del Tolosa, cominci a occuparsi di Milan come amministratore delegato esiste, ovviamente non appena il club francese verrà ceduto a qualche altro investitore. Sono attese infine notizie anche sulla questione stadio, con il Diavolo sempre diviso tra San Donato e San Siro, e sull'introduzione della seconda squadra.