Gazzetta - Milan a Firenze in continuità: Fonseca cerca stabilità senza turnover

Questa sera torna in campo il Milan e lo farà all'Artemio Franchi di Firenze per chiudere il menù della settima giornata di Serie A e per mandare in pausa il campionato in vista delle Nazionali. L'obiettivo rossonero è quello di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato, un traguardo che manca dal mese di marzo. Per farlo i rossoneri e Fonseca si affidano alla continuità.

Stabilità e titolarissimi

Nella conferenza pre-partita andata in scena ieri al Centro Sportivo di Milanello, una delle parole chiave pronunciate da Paulo Fonseca - come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina - è stabilità. Dopo un inizio più che turbolento i rossoneri hanno trovato il loro bandolo della matassa a partire dalla grande vittoria e prestazione nel derby con l'Inter ma ora c'è bisogno di dare continuità a quel risultato ed evitare le scosse di assestamento come quella dei primi 50 minuti di Leverkusen. E per trovare questa stabilità il tecnico rossonero decide di non fare turnover. Il discorso investe soprattutto il lato difensivo: "Per Pavlovic l'occasione prima o poi arriverà ma adesso è importante dare stabilità al reparto". Tradotto: questa sera contro la Fiorentina i titolari saranno ancora una volta Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Certezze

Il Milan, a livello di squadra, mostra ancora dei grandissimi margini di miglioramento. Eppure si può dire che Fonseca può già contare su alcune certezze, dei capisaldi su cui innestare e portare avanti le sue idee. Una è sicuramente di livello tattico e riguarda le due punte, con Morata e Abraham che al momento sono insostituibili (al netto della condizione fisica). Altre due invece riguardano dei singoli. In primis Matteo Gabbia che si è conquistato la fiducia del portoghese dopo che nelle prime uscite non aveva visto il campo. E poco più avanti Youssouf Fofana che sta mostrando una crescita evidente partita dopo partita nel suo ruolo di schermo davanti alla difesa. "Per la nostra struttura di gioco, Youssouf è la pedina più importante, il motore di tutto", ha detto ieri Fonseca.