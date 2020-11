Gazzetta - Milan, a gennaio riparte la caccia al difensore centrale: ballottaggio tra Kabak e Lovato

A gennaio gli uomini di mercato del Milan torneranno alla carica per un difensore centrale, possibilmente giovane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il piano non è cambiato. Anche perché a disposizione c’è ancora quel budget di 15 milioni di euro che era stato stanziato per il rinforzo in questo preciso reparto.

VECCHIO PALLINO - Ozan Kabak occupa una delle prime posizioni sul taccuino di Maldini e Massara. La pista che porta al turco classe 2000, dunque, è ancora aperta. Con ogni probabilità, lo Schalke 04, dopo aver chiesto 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, dovrà abbassare le pretese. Anche perché - sottolinea la rosea - lo stesso Kabak preme per cambiare maglia.

IDEA LOVATO - In attesa di novità sul fronte Kabak, il Milan sta valutando anche altre soluzioni. Ai rossoneri piace anche un ventenne italiano, Matteo Lovato, talento di proprietà del Verona. L’Hellas parte da una richiesta di 20 milioni di euro: la partita è appena cominciata - scrive la Gazzetta - e non è da escludere che i rossoneri riescano ad ottenere uno sconto in vista di gennaio.