Gazzetta - Milan, a Verona è vietato sbagliare: i rossoneri vogliono accelerare prima del derby

In questo campionato, il Milan ha raccolto 34 dei 48 punti totali contro le squadre della parte sinistra della classifica: rispetto alle ultime stagioni, i rossoneri hanno perso meno punti contro le "piccole" della Serie A e dovranno proseguire su questa strada anche domani in casa del Chievo. La formazione milanista, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, non può assolutamente sbagliare al Bentegodi per mantenere il terzo posto e allungare a +4 sull'Inter per almeno una notte (nerazzurri in campo domenica contro la Spal).

NO PASSI FALSI - Vietati dunque passi falsi contro il Chievo ultimo in classifica. Gattuso sa benissimo che i suoi ragazzi devono pensare solo ai clivensi e non al derby della prossima settimana, altrimenti il rischio è quello di perdere punti contro l'ultima della classe. Il tecnico rossonero, nonostante il successo, non era assolutamente soddisfatto dopo il match contro il Sassuolo e per questo motivo domani a Verona vuole i tre punti e vuole vedere anche un gioco più spumeggiante.

NUMERI NEGATIVI - Il Milan si presenta ovviamente al Bentegodi con i favori del pronostico, anche perchè si troverà di fronte il peggior attacco e la peggior difesa. Anche gli altri numeri del Chievo sono piuttosto negativi: perde, per esempio, una quantità di palloni (873) molto più consistente di quelli che recupera (640), sbaglia più dribbling di quanti ne indovina e sbaglia molti più cross di quanti ne azzecca (231 a 175). Rispetto al Milan, inoltre, crea la metà delle occasioni da rete (53 contro 96) e subisce gol con una frequenza impressionante (uno ogni 49 minuti giocati). Insomma, sulla carta non sembra esserci partita, ma a Verona servirà scendere in campo con il giusto atteggiamento per evitare brutte sorprese.