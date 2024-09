Gazzetta - Milan, Abraham è pronto: sarà titolare contro il Venezia. A San Siro ha già segnato...

Dopo essere arrivato all'ultimo giorno di mercato e aver esordito con un assist a Roma contro la Lazio senza nemmeno un allenamento con i nuovi compagni, Tammy Abraham ha sfruttato questa sosta per le nazionali per lavorare a Milanello e migliorare la sua condizione fisica. Ora l'inglese è pronto e sabato a San Siro contro il Venezia dovrebbe giocare la sua prima partita da titolare con il Milan.

RIECCO MORATA - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che Alvaro Morata è tornato a disposizione di Paulo Fonseca dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, ma a Milanello non intendono correre rischi e quindi contro il Venezia lo spagnolo si accomoderà inizialmente in panchina (entrerà nelle ripresa per mettere minuti nelle gambe e giocare poi con ogni probabilità dal 1' contro Liverpool e Inter).

MA TOCCA A TAMMY - Sabato, al centro dell'attacco milanista, ci sarà quindi Abraham che verrà preferito a Luka Jovic, diventato ormai la terza punta in rosa. L'inglese ha dato segnali positivi all'esordio e ora dovrà sfruttare questa importante chance da titolare a San Siro, stadio in cui ha già segnato: era l'8 gennaio 2023 e un suo gol nel recupero regalò il 2-2 alla Roma. Da quel giorno iniziò una crisi profonda del Milan allenato da Pioli, stavolta Tammy spera con un gol di far uscire il Milan di Fonseca dal momento difficile.