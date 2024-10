Gazzetta - Milan, Abraham non convince del tutto: i rossoneri tornano a pensare a Jonathan David

Jonathan David è stato spesso accostato al Milan negli ultimi anni, ma alla fine è rimasto al Lille. La prossima estate, però, sembra essere quella buona per il suo addio al club francese e per il passaggio in un top club. D'altronde gli estimatori non gli mancano visto che il canadese piace per esempio a Barcellona, Atletico Madrid, Inter e anche ad alcuni club di Premier League.

VIA A ZERO - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non è escluso che a questa lista si aggiunga anche il Milan, pronto pure lui a prenderlo a zero nell'estate 2025 quando scadrà il suo contratto con il Lille. Tutto dipenderà ovviamente dalla permanenza o meno a Milanello di Tammy Abraham che è arrivato all'ultimo giorno del mercato estivo in prestito dalla Roma. Finora l'inglese ha segnato un solo gol su rigore, troppo poco al momento per dare per scontato l'acquisto a titolo definitivo al termine di questa stagione. Anche perchè servono 25 milioni di euro per prenderlo dai giallorossi.

DAVID E FONSECA - E così a Casa Milan i dirigenti milanisti stanno pensando ad un ritorno di fiamma per David, vecchio obiettivo di mercato del Diavolo negli ultimi anni. Tra l'altro il centravanti canadese classe 2000 conosce bene Paulo Fonseca, con cui ha lavorato insieme al Lille: nella stagione 2022-23 ha segnato 26 reti in 40 partite, mentre nell'annata 2023-24 ne ha messi a segno 26 in 47 match. La prossima estate sarà la volta buona per vedere David in maglia rossonera?