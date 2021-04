Gazzetta - Milan, accordo raggiunto con Maignan (aspettando Gigio): 18 milioni al Lilla e 3 all’anno al portiere

L’assoluta priorità, per il Milan, resta il rinnovo di Donnarumma, ma i vertici di via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa con Raiola dovesse naufragare definitivamente. Per questo si stanno guardando intorno e pare abbiano già trovato il sostituto di Gigio. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in Francia si parla di un accordo raggiunto con il portiere del Lilla, Mike Maignan.

LE CIFRE - L’estremo difensore francese ha il contratto è in scadenza nel 2022 e guadagna 800mila euro netti a stagione. Il costo del cartellino è di 18 milioni. Secondo fonti attendibili - scrive la rosea - il Milan ha già un’intesa con il giocatore per un contratto di 5 anni (probabilmente a 3 milioni), così come non appare difficile un accordo con il Lilla.

CONVIVENZA POSSIBILE - Il Milan avrebbe quindi già "bloccato" Maignan. Tuttavia, come detto, i rossoneri non hanno ancora abbandonato la speranza di un nuovo matrimonio con Donnarumma. Sotto questo aspetto, Maignan rappresenta una soluzione di prospettiva, ma non ingombrante: non è da escludere, dunque, una convivenza tra Gigio e il 25enne francese.