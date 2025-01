Gazzetta - Milan, assalto a Gimenez dopo la Champions. Il sogno è averlo a disposizione domenica per il derby

vedi letture

Il Milan ha un obiettivo ben chiaro in mente in questi ultimi giorni del mercato invernale: Santiago Gimenez. E in via Aldo Rossi sperano non solo di chiuderlo a brevissimo, ma anche di metterlo a disposizione di Sergio Conceiçao già per il derby di Milano di domenica alle 18. La curiosità è che nella stessa giornata si giocherà anche il "Klassieker", cioè il grande classico del calcio olandese Ajax-Feyenoord. I rossoneri sono però fiduciosi che il messicano, quel giorno, sarà a San Siro per la stracittadina milanese.

PRONTO IL RILANCIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla trattativa tra il Milan e il Feyenoord: il Diavolo si è visto rifiutare la prima offerta, ma è pronto al rilancio che dovrebbe avvenire subito dopo la sfida di Champions League di mercoledì in casa della Dinamo Zagabria. In caso di vittoria, la squadra di Conceiçao sarebbe qualificata direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. Quella sera sarà impegnato in casa del Lille anche il Feyenoord che spera anche lui ad arrivare tra le prime otto della classifica e per questo fin dal primo momento aveva fatto sapere al Milan che non avrebbe eventualmente dato via Gimenez prima di questa partita.

GIMENEZ VUOLE IL MILAN - Tra giovedì e venerdì, dunque, i dirigenti di via Aldo Rossi si aspettano una riposta dal Feyenoord che ha ancora qualche ora per riflettere sul da farsi. L'attaccante messicano, da giorni, spinge per il trasferimento in rossonero e insieme alla sua agente Rafaela Pimenta è al lavoro per convincere la società di Rotterdam a lasciarlo partire perchè vede il Milan come un'opportunità da cogliere al volo. Il dialogo tra le parti va avanti senza sosta e si sta discutendo soprattutto sui bonus e su altri vincoli da allegare al contratto. Non sarà facile arrivare alla fumata bianca perchè gli olandesi, per ora, continuano a fare muro, ma in via Aldo Rossi restano fiduciosi e sognano di vedere Gimenez per la prima volta in campo con la maglia rossonera domenica nel derby di Milano quando ci sarà anche l'esordio di Kyle Walker.