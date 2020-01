Gazzetta - Milan, attesa per Ibra: in 60mila a San Siro, ma il nuovo esordio avverrà in corsa

È il giorno di Milan-Sampdoria. Ma questo è giusto un dettaglio. Perché questo, inutile girarci intorno, è il giorno di Ibrahimovic. Lo svedese torna a San Siro 2794 giorni dopo: l’ultima volta che Zlatan giocò davanti al “suo” pubblico era il 13 maggio 2012. Da allora sono cambiate tante cose, ma non l’amore dei tifosi rossoneri per il fuoriclasse di Malmö.

IN PANCHINA - Ibra ha messo subito in chiaro le cose: non è tornato al Milan per sfilare al fianco della mascotte. E infatti oggi non ci saranno passerelle. Dopo aver superato le visite mediche e sostenuto appena tre allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra, l’attaccante si presenterà a San Siro per giocare. Ma non dall’inizio. Perché va bene la condizione atletica, ma il ritmo gara è un’altra cosa. E se non ce l’hai non puoi certo forzare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic farà il nuovo esordio in corsa: partirà Piatek, titolare dopo l’esclusione di Bergamo.

ATTESA - Ma tutti, proprio tutti aspettano il momento di Zlatan: i tifosi sugli spalti (saranno circa 60mila) e quelli davanti alla tv. A Ibra il compito di ribaltare le sorti di questa sciagurata stagione e dare una mano ai tanti giovani presenti in rosa. Attenzione, però: il Milan, scrive la rosea, non deve nascondersi dietro le spalle larghissime di Ibrahimovic, ma sfruttare le sue qualità e la sua leadership per provare a raddrizzare la situazione.