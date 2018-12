Gazzetta - Milan, Bakayoko unico sorriso del mercato estivo ma il riscatto dal Chelsea è troppo caro

Dopo essere stato un oggetto misterioso per diversi mesi, Tiemoué Bakayoko è al momento il miglior innesto del mercato estivo del Milan: la sua metamorfosi è stata sorprendente e ora il francese è un punto fermo della squadra di Gattuso. L'infortunio di Biglia ha certamente aperto le porte al numero 14 milanista, il quale ha avuto però il merito di non abbattersi mai, di seguire i consigili di Ringhio e di imparare in poco tempo i meccanismi del centrocampo rossonero.

RISCATTO ALTO - Bakayoko è arrivato al Milan la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro dal Chelsea. Una cifra molto importante che difficilmente il club di via Aldo Rossi potrà permttersi di investire tra qualche mese: lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che 35 milioni sono troppi per le casse rossonere, considerando la battaglia in corso con la Uefa e la necessità di una campagna acquisti che renda i rossoneri più simili a un club di Champions League.

SCONTO - Il centrocampista francese sta però facendo vedere ottime cose e nelle ultime settimane è stato spesso tra i migliori in campo nelle file rossonere: per questo motivo, non è escluso che Gazidis, Leonardo e Maldini provino a parlare con il Chelsea per provare ad ottenere uno sconto. Non sarà semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe avere un peso importante.