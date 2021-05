Gazzetta - Milan, Bergamo ultima fermata: Champions da conquistare contro l'avversario peggiore

Il Milan è scivolato in discesa e ora dovrà attaccare in salita. Già, perché il match con l’Atalanta sarà una vera e propria montagna da scalare. È come uno scherzo del destino, scrive La Gazzetta dello Sport: i rossoneri dovranno conquistare un posto in Champions League affrontando l’avversario peggiore, l’unico che non hanno saputo battere durante la gestione Pioli. E quel 5-0 brucia e spaventa ancora.

VECCHI FANTASMI - Kjaer e compagni sono riusciti - per l’ennesima volta in questa stagione - a farsi del male da soli. Il cerchio, dunque, in un senso o nell’altro, si chiuderà dove tutto ha avuto inizio, ovvero a Bergamo: la storica manita del 22 dicembre 2019, infatti, ha mosso le acque e cambiato in meglio il Milan, che ora è obbligato a combattere fino all’ultimo respiro, con l’Atalanta che di certo non si scanserà, anche se è già qualificata per la Champions.

ULTIMA POSSIBILITÀ - Il treno che passa da Bergamo è l’ultimo - e il più difficile - da prendere. La squadra di Pioli ha dimostrato di sapersi riprendere nelle situazioni più complicate, ma stavolta dovrà riuscire ad addomesticare le sue paure e giocare la partita della vita. Bisogna ritrovare lo spirito da trasferta e non pensare a quello che è stato. Adesso restano i conti da chiudere con il destino.