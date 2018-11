Gazzetta - Milan, Bonaventura rischia 5 mesi di stop: in caso di operazione i rossoneri dovranno tornare sul mercato a gennaio

Dopo Caldara, Biglia e Musacchio, ora è purtroppo il turno anche di Giacomo Bonaventura che rischia pure lui un lungo stop. Jack non gioca dal 25 ottobre nel match casalingo contro il Betis a causa di un'infiammazione al ginocchio: da quel giorno non ci sono stati però miglioramenti rilevanti e da ieri per il centrocampista rossonero si è profilata l’ipotesi dell’operazione al ginocchio sinistro. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, in caso di intervento chirurgico, Jack rischierebbe uno stop di addirittura 4-5 mesi (tre nello scenario migliore).

MERCATO DI GENNAIO - Una decisione verrà presa nelle prossime ore, forse già oggi, e si tratterebbe di una tegola importante per Rino Gattuso che perderebbe così un altro centrocampista titolare dopo Biglia. La stagione di Bonaventura sarebbe quindi quasi compromessa e il Milan sarebbe a quel punto costretto a tornare sul mercato per sostituirlo. A rendere tutto più complicato c'è però la sentenza Uefa del 20 novembre che potrebbe mettere dei paletti sulla campagna acquisti di gennaio del club di via Aldo Rossi.

PEDINA IMPORTANTE - Ovviamente, sia Jack che tutto l'ambiente rossonero sperano che il problema al ginocchio possa risolversi senza l'intervento chirurgico, ma con il passare dei giorni l'ottimismo sta diminuendo e lo spettro dell'operazione sta diventando sempre più reale. Per Gattuso, si tratterebbe di una perdita importante in quanto Bonaventura, oltre ad essere uno degli elementi di maggiore qualità della rosa milanista, è anche colui che sa ricoprire più ruoli e quindi quel giocatore che fa tanto comodo a tutti gli allenatori.