Gazzetta - Milan, Botman e Sanches obiettivi per l'estate: ieri nuovi contatti, i rossoneri accelerano

È stato un mercato di gennaio - diciamo così - di transizione per il Milan, che ha provato a piazzare un colpo ma senza riuscirci. Tuttavia, i dirigenti rossoneri hanno posto le basi per un paio di operazioni importanti che potrebbero/dovrebbero concretizzarsi nel corso della sessione estiva. I nomi in cima alla lista di Maldini e Massara sono Sven Botman e Renato Sanches, entrambi in forza al Lille.

Nuovi contatti

Come conferma La Gazzetta dello Sport, il difensore e il centrocampista sono obiettivi dichiarati della prossima stagione. Anche ieri gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno consultato i colleghi del Lille per monitorare la situazione di Renato Sanches (si è fatto un ultimo tentativo per questa sessione, ma non è andato a buon fine), ma soprattutto per tenere in caldo i contatti per Botman, il quale è finito nel mirino di altri club.

Milan fiducioso

Nelle ultime ore il Borussia Dortmund ha provato a strappare subito l’olandese al Lille. E c’è sempre il Newcastle, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro e potrebbe tentare un ultimissimo assalto oggi, giorno di chiusura del mercato. Insomma, un doppio pericolo. In casa Milan, però, c’è ottimismo. I rossoneri, infatti, fanno leva sul vantaggio acquisito in questi mesi, sia con la dirigenza francese che con lo stesso calciatore. L’affare Botman convince tutto il management milanista.