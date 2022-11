Gazzetta - Milan, ci pensa sempre Giroud: il francese ancora decisivo. E il rinnovo...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Questo detto è perfetto per Olivier Giroud che da quando è al Milan ha dimostrato di saper essere sempre decisivo nelle gare che contano. Basti pensare, per esempio, alla scorsa stagione quando ha segnato i gol più pesanti per la conquista dello scudetto (derby, Napoli e Sassuolo su tutti). E ieri sera si è ripetuto anche contro il Salisburgo, trascinando il Diavolo verso la vittoria e soprattutto verso gli ottavi di Champions League.

ANCORA DECISIVO - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, a 36 anni Giroud riesce ancora a essere decisivo nelle grandi notti europee. Ieri, oltre alla doppietta e alla solita partita di sacrificio, il numero 9 rossonero ha regalato anche un assist perfetto per la rete del momentaneo 2-0 di Krunic. Oli ha saputo quindi trascinare ancora una volta il Milan, con cui ha segnato 22 gol da titolare in 43 partite (in pratica uno ogni due gare). Ma la forza del francese è quella di saper essere decisivo soprattutto quando conta, come per esempio ieri sera.

RINNOVO - Giroud, che spera di poter essere protagonista anche al Mondiale con la Francia, è da tempo in trattativa con il club di via Aldo Rossi per il rinnovo: l'attuale contratto scade il 30 giugno 2023, le parti sono al lavoro per prolungare di almeno un'altra stagione. "Questa è stata una serata perfetta per me e per la squadra. Sono orgoglioso dello spirito del gruppo. Volevamo fare una grande partita e lo abbiamo fatto. Non ci poniamo limiti" le parole da vero leader di Olivier ieri sera dopo la fine della sfida contro il Salisburgo.