Gazzetta - Milan, con Walker via uno dei centrali: Tomori e Pavlovic i sacrificabili

Con Marcus Rashford che si starebbe allontanando a causa dell'inserimento del Barcellona, il Milan, che può tesserare un solo giocatore inglese, si starebbe convincendo sempre di più ad andare all'assalto di Kyle Walker, difensore che nei giorni scorsi ha chiesto la cessione al Manchester City e che starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero. Questa opzione, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è a basso costo visto che il giocatore potrebbe arrivare a titolo gratuito e un’intesa sull’ingaggio da sei milioni potrebbe essere trovata offrendo al difensore un contratto più lungo di quello attuale (in scadenza 2026) e spalmando in più tempo il salario che ha garantito in Premier League.

WALKER E UNA PARTENZA? - A livello di campo, Walker, oltre a portare tutta la sua esperienza, la sua voglia di vincere, la sua leadership e la sua personalità, sarebbe utilissimo anche perchè potrebbe ricoprire senza problemi due ruoli, vale a dire quello di terzino destro e quello di centrale. Un suo eventuale ingresso avrebbe però una conseguenza, cioè la partenza di uno dei difensori attualmente in rosa. In particolare, sono due i sacrificabili: si tratta di Fikayo Tomori, che continua ad essere nel mirino della Juventus, e Strahinja Pavlovic, il quale, dopo aver giocato poco con Paulo Fonseca, non sta trovando spazio nemmeno con Sergio Conceiçao.

UN ALTRO ATTACCANTE - L'arrivo di Walker escluderebbe quello di Rashford in quanto il Milan, come detto all'inizio, può tesserare un solo giocatore inglese, ma questo non vuol dire che i rossoneri non prenderanno un altro attaccante. Soprattutto se l'allenatore portoghese opterà per il modulo con due punte: con Jovic ormai ai margini e fuori dal progetto (su di lui ci sarebbero Monaco e Siviglia), Morata, Abraham e il giovanissimo Camarda non possono bastare e quindi sarà necessario un nuovo innesto offensivo. Oggi è in programma un nuovo contatto di mercato tra i dirigenti e Conceiçao che dovrà ovviamente dire la sua in quanto l'ultima parola spetta a lui.