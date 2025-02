Gazzetta - Milan, contatti con Mendes per Joao Felix. Centrocampo: proposti Bondo e Fagioli

Dopo Kyle Walker (già ufficiale) e Santiago Gimenez (oggi visite mediche e firma), il mercato invernale del Milan potrebbe non essere finito anche se il tempo stringe visto che la chiusura della campagna acquisti di riparazione è in programma domani a mezzanotte. In queste ultime ore, i rossoneri potrebbero fare un tentativo per Joao Felix, attaccante che vorrebbe lasciare il Chelsea perchè sta giocando troppo poco. Al lavoro c'è il suo agente Jorge Mendes che è in Italia e ieri ha avuto diversi contatti con i dirigenti milanisti.

JOAO FELIX - A riferirlo è La Gazzetta Sportiva che spiega che sul giocatore c'era anche l'Aston Villa, che però ha preso Asensio e quindi la concorrenza per i rossoneri non sembra esserci più. Il problema è un altro: il Milan non ha intenzione di pagare un prestito oneroso, l’ingaggio del giocatore più le commissioni. Il Chelsea, da parte sua, non intende farlo partire gratis, magari partecipando anche al pagamento dello stipendio del giocatore portoghese. A questo si aggiunge poi il fatto che Joao Felix non viene visto in via Aldo Rossi come una necessità visto che non ci sono state della partenze nel reparto offensivo oltre a Morata (Jovic, Okafor e Camarda sono ancora in rosa). Insomma, la situazione non è semplice e mancano poche ore alla chiusura del mercato, ma se ci sarà una possibilità il Diavolo si farà trovare pronto.

CENTROCAMPO - Molti tifosi continuano poi a chiedere anche un innesto in mezzo al campo. Con il rientro di Bennacer, almeno a livello numerico, il Milan è posto a centrocampo, ma l'algerino è lontano dalla condizione migliore e a questo si aggiunge il fatto che Loftus-Cheek è ancora ai box per infortunio. Per questo motivo, i dirigenti rossoneri restano vigili e pronti a cogliere qualche eventuale occasione. Se arrivasse un centrocampista inseribile nella casella vuota dei quattro formati in un vivaio italiano, Conceiçao sarebbe sicuramente più tranquillo. Negli ultimi giorni sono stati proposti da intermediari sia Bondo che Fagioli, ma il Milan per ora non approfondito nessuna delle due opzioni.