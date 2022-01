Gazzetta - Milan, conti in ordine e squadra competitiva: la filosofia "sostenibile" di Elliott dà risultati

Squadra competitiva e conti in regola, un binomio che non sempre si sposa bene nel calcio. Eppure, Elliott e il Milan ci stanno riuscendo. Pian piano, dopo un normale periodo di assestamento, il giovane Diavolo assemblato dalla coppia Maldini-Massara e guidato da Pioli sta venendo fuori, tornando a dire la sua in campionato e calcando nuovamente i campi della Champions League.

Meno costi, ma un maggior rendimento

Elliott si è posto un obiettivo - riportare il Milan in alto - e farà di tutto per centrarlo, ma la parola d’ordine resta la stessa: sostenibilità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla gestione della società di via Aldo Rossi da parte del fondo di proprietà della famiglia Singer, il risanamento prosegue a braccetto con il rendimento sul campo. Come detto, oggi il Milan lotta per lo scudetto nonostante abbia ringiovanito e “alleggerito” il monte ingaggi.

L’ottimo lavoro di Gazidis & Co.

Insomma, la perseveranza di Elliott, seppur tra alti e bassi, sta dando i suoi frutti. Un altro pilastro della risalita sarà il nuovo stadio, tassello decisivo per permettere al club di brillare e tornare a vincere ma in maniera responsabile. Ottimo anche il lavoro svolto in questi anni dall’a.d. Gazidis: l’ultimo bilancio ha certificato un rosso significativo, 96 milioni, ma con perdite dimezzate rispetto alla stagione precedente.