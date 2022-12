Gazzetta - Milan, contro l'Arsenal segnali di ripresa da Adli e Origi

La prima amichevole di lusso a Dubai contro l'Arsenal si è conclusa con una sconfitta, ma Stefano Pioli ha ricevuto buone risposte forse dai due giocatori più attesi, vale a dire Yacine Adli e Divock Origi. Partiti entrambi titolari, il primo da trequartista e il secondo da prima punta, sono stati tra i più attivi, soprattutto nel primo tempo quando il Milan ha giocato meglio e creato di più degli inglesi.

DOPPIA OCCASIONE - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Origi ha avuto due grandi occasioni per andare in gol, ma è mancata un po' di fortuna e un po' di precisione. La prima se l'è creata da solo: controllo "alla Giroud" e destro a giro da fuori area, con il pallone che ha colpito la traversa. E' stato invece impreciso nella seconda occasione: bellissimo cross dalla fascia destra di Adli e colpo di testa tutto solo in area di rigore che ha sfiorato il palo. Un centravanti come lui doveva fare gol.

GIOCATE DI QUALITÀ - Segnali positivi anche dall'ex Bordeaux che è stato uno dei più coinvolti nel primo tempo: il giovane francese ha giocato tanti palloni, alcuni di grande qualità, come per esempio l'assist al bacio per il gol sbagliato di testa da Origi. Sul raddoppio inglese c’è un concorso di colpa con Tatarusanu che è vero che gli ha dato un brutto pallone, ma Adli si è fatto trovare impreparato, facendosi rubare il pallone. Una piccola macchia in una prestazione che comunque fa ben sperare per il futuro.