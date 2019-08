Gazzetta - Milan, Correa a ogni costo: è l’unico obiettivo, pronto un extra budget

Avanti tutta su Correa. Che Giampaolo decida di proseguire con il 4-3-1-2 o scelga di cambiare modulo, il mercato del Milan continuerà a ruotare intorno a un unico obiettivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino è ritenuto utile in tutti i ruoli d’attacco (trequartista, seconda punta o esterno nel tridente). Un jolly offensivo che i vertici di via Aldo Rossi vogliono regalare a tutti i costi a Giampaolo.

OTTIMISMO - La trattativa procede spedita. A Madrid parlano di un affare ormai prossimo alla chiusura, ma il Milan frena. L’operazione è stata impostata su una base di 35 milioni, a cui aggiungerne altri cinque se nei prossimi due anni Correa resterà rossonero. L’Atletico, inoltre, riceverà il 30% della futura rivendita se il Milan cederà il giocatore per oltre 35 milioni. I dirigenti milanisti sono ottimisti (i contatti, anche ieri, sono proseguiti al telefono), ma negano che l’accordo sia già stato completamente raggiunto. Questione di prudenza, decisamente necessaria in questo periodo.

EXTRA BUDGET - La brutta sconfitta di Udine, dunque, non ha cambiato i piani di mercato del club rossonero: Correa resta il solo e unico obiettivo da qui al 2 settembre. Per mettere fine alla lunghissima contrattazione con l’Atletico Madrid, il Milan è disposto a mettere in conto un extra budget. Maldini e Boban, dunque, sono pronti ad anticipare la spesa prima di far cassa con le cessioni.