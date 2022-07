Gazzetta - Milan-De Ketelaere, sono ore decisive: due carte per avere il sì del Bruges

MilanNews.it

In un senso o nell'altro, entro la fine di questa settimana, la telenovela Charles De Keteleare avrà la sua conclusione. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e soprattutto di trattative, siamo arrivati al momento decisivo: nei prossimi tre giorni, al massimo domenica, il Bruges darà la risposta definitiva all'ultima offerta del Milan da 30 milioni di euro più due di bonus. Il club belga ne chiede 35, ma la società di via Aldo Rossi, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, ha due carte da giocarsi per convincerlo a dire di sì.

DUE CARTE - Innanzitutto il Diavolo punta forte sulla volontà del giocatore che ha detto chiaramente al Bruges di volere solo il Milan. Niente Leeds, quindi, o altre squadre inglesi che sono pronte a mettere sul piatto più soldi dei rossoneri. Per convincere il Bruges, poi, il club milanista potrebbe accettare di concedere ai belgi una percentuale (bassa) su una futura rivendita di De Ketelaere. E' una carta che il Diavolo ha in tasca e che potrebbe giocarsi in questo sprint finale.

PALLA AL BRUGES - Tutto è quindi ora nelle mani del Bruges che, in caso di non cessione al Milan, si troverà davanti a un bivio visto che il contratto del giovane trequartista scade nel 2024 e non verrà rinnovato: o Charles accetta il Leeds o un'altra destinazione oppure si entrerà nel penultimo anno di contratto e a quel punto non sarà semplice cederlo a cifre alte. In via Aldo Rossi attendono con ansia la riposta dei belgi, ma hanno già pronta l'alternativa in caso di nuovo rifiuto: è Hakim Ziyech del Chelsea.