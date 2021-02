Gazzetta - Milan, Donnarumma ancora decisivo: Gigio va blindato subito con il rinnovo

Se il Milan ha conquistato il passaggio agli ottavi di Europa League deve ringraziare soprattutto Gianluigi Donnarumma, che ieri contro la Stella Rossa ha salvato il risultato nella ripresa con una parata incredibile su Gobeljic. Sulla qualificazione ci sono quindi le manone di Gigio che ha festeggiato da assoluto protagonista il suo 21° compleanno. Se la squadra di Pioli non sta attraversando un grande momento di forma, lo stesso non si può dire del giovane portiere milanista che sta giocando alla grandissima.

TRATTATIVA PER IL RINNOVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che Donnarumma è al momento una delle poche certezze da cui può e deve ripartire il Diavolo. In via Aldo Rossi sanno benissimo di quanto sia decisivo Gigio e per questo stanno facendo di tutto per blindarlo il prima possibile: il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, il tempo stringe, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando duramente con il suo procuratore per fargli firmare il rinnovo.

LA CHAMPIONS CON IL MILAN - Tutti attendono con ansia la fumata bianca, compreso il giovane portiere milanista che non ha mai nascosto la volontà di restare al Milan e di giocare la Champions League con la maglia rossonera. Prima però vanno definiti gli ultimi dettagli del nuovo contratto, ma si sa che trattare con il suo agente Mino Raiola non è mai facile. A Casa Milan lo sanno benissimo, ma sanno anche che se vogliono riportare in alto il club non possono permettersi di lasciar andare via un fenomeno come Gigio.