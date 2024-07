Gazzetta - Milan, doppio colpo in mezzo al campo: oltre a Fofana c'è anche Samardzic

Sistemato in parte l'attacco, visto che l'obiettivo è prendere anche un altro centravanti oltre a Morata, il Milan si sta concentrando ora sul centrocampo dove gli innesti potrebbero essere due: i rossoneri stanno valutando infatti di inserire nella rosa di Paulo Fonseca sia un giocatore fisico da piazzare davanti alla difesa che un giocatore di qualità.

FOFANA VUOLE IL MILAN - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Diavolo hanno individuato in Youssouf Fofana e Lazar Samardzic i rinforzi giusti per la mediana milanista. Per quanto riguarda il primo, il francese freme pechè non vede l'ora di trasferirsi a Milanello e vestire la maglia rossonera. Da tempo ha fatto sapere al Monaco che non intende rinnovare il suo contratto che scade nel 2025 e aspetta solo il via libera per andare al Milan, con cui ha già raggiunto un accordo. Manca per ora ancora l'intesa tra i due club, con quello rossonero che punta a chiudere intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi.

INCONTRO CON L'AGENTE - Il nome nuovo per il centrocampo del Diavolo è quello di Samardzic che un anno fa era stato ad un passo dall'Inter, mentre a gennaio sembrava certo il suo passaggio al Napoli, ma alla fine è rimasto in entrambi i casi all'Udinese. Nei prossimi giorni, il papà-agente del serbo vedrà i dirigenti rossoneri per discutere dei dettagli del contratto. Una volta trovato l'accordo con il giocatore, il Milan andrà all'assalto della società friulana che chiede 20 milioni di euro. Samardzic piace in via Aldo Rossi sia per la sua polivalenza tattica (finora ha fatto la mezzala e il trequartista, ma, essendo giovane, potrebbe imparare a fare anche il mediano nel 4-2-3-1), sia perchè ha ancora ampissimi margini di miglioramento.