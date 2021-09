Gazzetta - Milan, dubbio centravanti contro la Juve: Giroud favorito, ma Rebic è in gran forma

Tra oggi e domani si capirà se Zlatan Ibrahimovic riuscirà a recuperare per il match di domenica sera in casa della Juventus, ma le possibilità di vederlo in campo sembrano essere davvero poche. E così Stefano Pioli si trova di fronte ad un bel dubbio di formazione: a chi dare la maglia da titolare tra Olivier Giroud ed Ante Rebic come centravanti?

GIROUD IN POLE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, al momento il francese sembra essere in leggero vantaggio, anche se per il tecnico milanista non sarà facile lasciare fuori il croato che è uno dei rossoneri più in forma ed è reduce da due ottime prestazioni contro Lazio (due assist) e Liverpool (un gol). Va detto però che Rebic è uscito dal campo ad Anfield molto stanco e quindi bisognerà vedere quante energie recupererà da qui a domenica sera. Per questo motivo, Giroud è in pole per guidare l'attacco milanista contro la Juventus.

PROBABILE STAFFETTA - Il francese, che ha potuto allenarsi a Milanello per una decina di giorni a causa del Covid, non può essere ovviamente ancora al 100%, quindi è probabile che ci sarà una staffetta tra i due (Olivier non ha certamente i 90 minuti nelle gambe). Alle loro spalle c'è da segnalare anche la grande crescita dal punto di vista fisico di Pietro Pellegri, che potrebbe essere un'arma utile a Torino negli ultimi minuti in caso di necessità.