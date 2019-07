Gazzetta - Milan, è il giorno di Veretout: la Fiorentina vuole chiudere prima della partenza per gli USA

Non è la prima volta che si dice che la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Jordan Veretout, ma questa volta potrebbe essere davvero così: la Fiorentina partirà infatti questa sera per la per la tournée negli Stati Uniti e non vuole lasciare in sospeso la questione che riguarda il francese. Per questo motivo, come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in giornata è in programma un incontro tra la società viola e il Milan per provare a sbloccare definitivamente la trattativa.

DOMANDA E OFFERTA - Il nodo da sciogliere è sempre lo stesso: la Fiorentina continua a chiedere sempre 25 milioni di euro, mentre il Diavolo non intende andare oltre i 10-12 milioni più il cartellino di Lucas Biglia, regista molto apprezzato da Montella, tecnico dei viola. L'argentino ha però un ingaggio troppo alto per le casse del club di Commisso e quindi, nel caso in cui i gigliati dicessero sì alla proposta milanista, ci sarebbe poi da risolvere anche questo problema.

ROMA ALLA FINESTRA - Il Milan continua dunque il suo pressing, ma pure la Roma resta alla finestra: i giallorossi hanno già fatto un'offerta (Defrel più soldi) che è stata rifiutata dalla Fiorentina e nei giorni scorsi l'hanno migliorata, proponendo 16 milioni di euro cash. La questione sul futuro di Veretout va avanti ormai da diverse settimane, ma forse questa volta siamo veramente arrivati alla resa dei conti.