Gazzetta - Milan, ecco il colpo finale: altro no del Brest per Faivre, c'è Messias per la trequarti

Fin dall'addio di Hakan Calhanoglu, che non ha rinnovato il suo contratto e da svincolato si è accasato all'Inter, una delle priorità del Milan è stata quella di prendere un nuovo rinforzo sulla trequarti. In via Aldo Rossi, pensavano (e soprattutto speravano) di riempire prima questa casella e invece si è dovuti arrivare all'ultimo giorno del mercato per trovare il nuovo innesto: si tratta di Junior Messias, giocatore del Crotone che nella notte ha superato Romain Faivre.

ECCO MESSIAS - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle scorse ore c'è stato un incontro tra i dirigenti del Milan e quelli del club calabrese che hanno di fatto trovato un accordo per il trasferimento a Milanello del 30enne brasiliano. Restano da definire gli ultimissimi dettagli di questo affare che si chiuderà con un prestito oneroso di circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto tra i 5 e i 6 milioni. Stefano Pioli avrà così il suo tanto atteso rinforzo sulla trequarti.

ALTRO NO DEL BREST - Il Diavolo ha virato nella giornata di ieri su Messias, che può fare sia il trequartista che l'attaccante esterno a destra, dopo che è arrivato un altro no del Brest per Faivre: la società francese ha infatti rifiutato l'ultima proposta milanista da 12 milioni più bonus. E così il Milan, che ieri ha chiesto anche informazioni all'Atalanta per Miranchuk, ha accelerato nella serata di ieri per il brasiliano del Crotone, il cui arrivo sarà finalizzato nella giornata di oggi.