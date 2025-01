Gazzetta - Milan, ecco Walker: ha chiesto il premio per l'ottava Champions. Esordirà nel derby

Ieri il Milan ha annunciato il suo primo colpo del mercato di gennaio: Kyle Walker è un nuovo giocatore rossonero, arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Manchester City, guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione e indosserà la maglia numero 32. "Sono felice e orgoglioso di firmare per il Milan. Un club con una storia così ricca, che seguo da quando ero bambino" le sue prime parole dopo la firma sul contratto.

PREMIO PER LA CHAMPIONS - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un curioso aneddoto sull'arrivo di Walker in rossonero: il difensore inglese, durante la trattativa, ha infatti chiesto di inserire nell'accordo un premio per la Champions League. Non si riferiva però alla qualificazione alla prossima edizione, ma ha chiesto il premio per l'ottava coppa del Milan. Questo episodio testimonia la sua grande ambizione e la sua grande voglia di vincere. Ieri Walker ha vissuto i suoi primi momenti a Milanello, non si è allenato, ma ha conosciuto Sergio Conceiçao e i suoi nuovi compagni di squadra.

DEBUTTO NEL DERBY - Il neo acquisto milanista quando esordirà in maglia rossonera? Domani il giocatore sarà a San Siro per assistere dalla tribuna alla sfida contro il Parma, poi tornerà in Inghilterra per sistemare le ultime pratiche burocratiche. Martedì Walker è atteso di nuovo in Italia per iniziare gli allenamenti agli ordini di Conceiçao che ricordiamo non potrà schierarlo mercoledì in Champions League contro la Dinamo Zagabria (potrà essere inserito poi in lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta). Il debutto con il Milan dell'inglese avverrà domenica 2 febbraio quando a San Siro è in programma il derby contro l'Inter. Non male come prima partita...