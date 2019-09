Gazzetta - Milan, effetto Leao: tecnica, corsa e fantasia, il portoghese ha convinto tutti

Due partite da titolare per convincere tutti. Schierato a sorpresa nel derby e riproposto nella gara successiva col Torino, il giovane Leao si è subito fatto apprezzare. Tecnica, corsa e fantasia, il portoghese, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è guadagnato la riconferma anche contro la Fiorentina.

TUTTI D’ACCORDO - Rafael è riuscito a convincere Giampaolo a scommettere su di lui, dopo un mese di apprendistato a Milanello. Il ragazzo ha messo tutti d’accordo: allenatore, dirigenti e tifoseria. E il fatto che non abbia ancora segnato passa quasi in secondo piano. Leao, infatti, ha acceso la luce creando - tra derby e Torino - quattro occasioni da gol per i compagni. I suoi strappi in velocità hanno messo in apprensione l’esperto Godin e l’altra sera hanno fatto ballare la difesa granata per metà partita.

BENEFICI - Anche Piatek, che sembrava essersi perso nella ricerca di posizioni e automatismi corretti, ha beneficiato di quello che la Gazzetta chiama "effetto Leao". Con Rafael alla sua sinistra (e Suso dall’altra parte), il pistolero è tornato a muoversi in profondità, sfruttando gli spazi creati dall’ex Lilla. Insomma, un predestinato che adesso sogna il primo gol a San Siro.