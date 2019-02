Gazzetta - Milan, effetto Paquetà: ora il gioco si sviluppa anche a sinistra. Rigenerati anche Rodriguez e Calhanoglu

In queste settimane si è parlato parecchio dell'impatto devastante di Krzysztof Piatek, che ha segnato sei gol nelle prime cinque presenze con la maglia del Milan, ma anche Lucas Paquetà, altre neo acquisto di gennaio, non se la sta cavando affatto male. Anzi, il brasiliano ha avuto il merito di dare maggiore qualità al centrocampo milanista e inoltre con lui ora il Diavolo non gioca più "solo" a destra dove c'è Suso, ma sviluppa il gioco anche a sinistra, dove l'ex Flamengo si sta trovando molto bene con Rodriguez e Calhanoglu, entrambi rigenerati dall'arrivo di Paquetà.

A SINISTRA - Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che a Bergamo, ad esempio, tutti e tre i gol sono arrivati proprio da azioni sviluppate sul centro-sinistra: il cross di Rodriguez per la girata di Piatek, un altro traversone dello svizzero respinto male da Hateboer e trasformato in rete da Calhanoglu e il corner battuto dallo stesso Calha per Piatek. Paquetà sta combinando molto bene soprattutto con il turco, con il quale si scambia spesso anche posizione, cosa molto apprezzata da Rino Gattuso.

CHE IMPATTO - Nessuno si aspettava un impatto del genere dal giovane brasiliano e invece i rossoneri hanno aggiunto un elemento molto importante nella rosa a disposizione di Ringhio che con lui ha una fonte di gioco alternativa: la fascia destra resta ancora la più battuta dal Diavolo, visto che la catena formata da Calabria, Kessie e Suso è quella più rodata e meno colpita dagli infortuni, ma con Paquetà ora il Milan sa creare qualcosa anche a sinistra.